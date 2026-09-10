Обогреватель инфракрасный NeoClima IR-2.0
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379461
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.7х0.3х0.16
Вес, кг.
11
Описание товара Обогреватель инфракрасный NeoClima IR-2.0
Инфракрасный обогреватель NeoClima IR-2.0 способен прогреть комнату без особых энергозатрат. Для обогрева NeoClima IR-2.0 применяет принцип отдачи тепла излучением, то есть излучает тепловую энергию и прогревает ею предметы, находящиеся на пути лучей, а те, в свою очередь, уже отдают накопленное тепло в воздух.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Инфракрасный обогреватель NeoClima IR-2.0 способен прогреть комнату без особых энергозатрат. Для обогрева NeoClima IR-2.0 применяет принцип отдачи тепла излучением, то есть излучает тепловую энергию и прогревает ею предметы, находящиеся на пути лучей, а те, в свою очередь, уже отдают накопленное тепло в воздух.
Обогреватель инфракрасный NeoClima IR-2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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