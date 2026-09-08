Boston - Boston (0889854381011) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150771
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Boston - Boston (0889854381011) виниловая пластинка
Track List
|A1
|More Than A Feeling
|4:44
|A2
|Peace Of Mind
|4:55
|A3
|Foreplay/Long Time
|7:56
|B1
|Rock & Roll Band
|2:59
|B2
|Smokin'
|4:44
|B3
|Hitch A Ride
|3:18
|B4
|Something About You
|4:19
|B5
|Let Me Take You Home Tonight
|4:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|More Than A Feeling
|4:44
|A2
|Peace Of Mind
|4:55
|A3
|Foreplay/Long Time
|7:56
|B1
|Rock & Roll Band
|2:59
|B2
|Smokin'
|4:44
|B3
|Hitch A Ride
|3:18
|B4
|Something About You
|4:19
|B5
|Let Me Take You Home Tonight
|4:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Boston - Boston (0889854381011) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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