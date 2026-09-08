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Мышь CROWN CMM-31 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь CROWN CMM-31 Black

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Мышь CROWN CMM-31 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
250 руб.  640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 143978
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Мышь CROWN CMM-31 Black

Мышь CROWN CMM-31 - проводная USB мышь для ноутбуков. Модель сконструирована для работы любой рукой. Работать с мышкой очень удобно и комфортно. Кисти рук от длительной работы не устают. Бесшумное колесо прокрутки обеспечит ваш покой, а поверхность, что долго не нуждается в чистке, сохранит ваше время.

Отзывы о товаре Мышь CROWN CMM-31 Black




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Мышь CROWN CMM-31 - проводная USB мышь для ноутбуков. Модель сконструирована для работы любой рукой. Работать с мышкой очень удобно и комфортно. Кисти рук от длительной работы не устают. Бесшумное колесо прокрутки обеспечит ваш покой, а поверхность, что долго не нуждается в чистке, сохранит ваше время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь CROWN CMM-31 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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