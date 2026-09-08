Мышь CROWN CMM-31 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%250 руб. 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 143978
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара Мышь CROWN CMM-31 Black
Мышь CROWN CMM-31 - проводная USB мышь для ноутбуков. Модель сконструирована для работы любой рукой. Работать с мышкой очень удобно и комфортно. Кисти рук от длительной работы не устают. Бесшумное колесо прокрутки обеспечит ваш покой, а поверхность, что долго не нуждается в чистке, сохранит ваше время.
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Мышь CROWN CMM-31 - проводная USB мышь для ноутбуков. Модель сконструирована для работы любой рукой. Работать с мышкой очень удобно и комфортно. Кисти рук от длительной работы не устают. Бесшумное колесо прокрутки обеспечит ваш покой, а поверхность, что долго не нуждается в чистке, сохранит ваше время.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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