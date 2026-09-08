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Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 1
Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 2
Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 3
Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 4
Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 5
Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 6
Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 7
Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 1
  • Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 2
  • Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 3
  • Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 4
  • Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 5
  • Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 6
  • Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 7
  • Виниловая пластинка Chic, Chic&#039;S Greatest Hits (0081227944186) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка

Track List

A1Le Freak3:30
A2I Want Your Love3:28
A3Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)3:40
A4Everybody Dance8:25
B1Chic Cheer4:42
B2Good Times8:13
B3My Feet Keep Dancing6:46

Отзывы о товаре Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Le Freak3:30
A2I Want Your Love3:28
A3Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)3:40
A4Everybody Dance8:25
B1Chic Cheer4:42
B2Good Times8:13
B3My Feet Keep Dancing6:46
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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