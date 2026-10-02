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Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Ballu BAHD-1800

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Сушилка для рук Ballu BAHD-1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
5 920 руб.  9 500 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 122352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка для рук Ballu BAHD-1800
5 920 руб. -38%
9 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х23
Вес, кг.
3.9

Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-1800

Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 имеет запатентованный дизайн. Вес составляет всего 3,5 кг. Эффективная мощность при низком энергопотреблении позволит вам значительно снизить затраты на электроэнергию. Сушилка помещена в противоударный корпус, стойкий к внешним воздействиям, для защиты прибора от механических повреждений.

Особенности

  • Противоударный корпус
  • Технология AirJet
  • Автоматическое сенсорное включение
  • Эффективная мощность при низком энергопотреблении
  • Высокоскоростная сушка всего за 10 секунд
  • Противопылевой воздушный фильтр

Комплектация

  • упаковка
  • инструкция
  • гарантийный талон

Отзывы о товаре Сушилка для рук Ballu BAHD-1800




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание

Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 имеет запатентованный дизайн. Вес составляет всего 3,5 кг. Эффективная мощность при низком энергопотреблении позволит вам значительно снизить затраты на электроэнергию. Сушилка помещена в противоударный корпус, стойкий к внешним воздействиям, для защиты прибора от механических повреждений.

Особенности

  • Противоударный корпус
  • Технология AirJet
  • Автоматическое сенсорное включение
  • Эффективная мощность при низком энергопотреблении
  • Высокоскоростная сушка всего за 10 секунд
  • Противопылевой воздушный фильтр

Комплектация

  • упаковка
  • инструкция
  • гарантийный талон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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