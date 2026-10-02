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Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500

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Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
9 270 руб.  17 820 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133197
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500
9 270 руб. -48%
17 820 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
сеть
Материал
металл
Мощность, Вт
2500
Температура воздушного потока, °С
75
Габаритные размеры, мм
270x240x142
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х18
Вес, кг.
5.5

Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500

Подходит для использования в домашних условиях или в офисах. Корпус окрашен белой краской, поэтому он подходит под цвет стандартной сантехники. Форма и материал корпуса позволяют легко чистить сушилку, без применения специальных средств. Устройство подключается к электросети в 220 В при заземленных розетках. Крепится эта сушилка на стену. Уровень шума позволяет использовать эту модель в обычных туалетных комнатах. Оснащена сенсорным включением, которое срабатывает при приближении рук на 110 мм. Для экономии энергии сушилка оснащена функцией автоматического отключения, которая активируется при отсутствии рук под сенсором.

Видео:

Видеообзор на Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500

Видеообзор Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500

Отзывы о товаре Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
сеть
Материал
металл
Мощность, Вт
2500
Температура воздушного потока, °С
75
Габаритные размеры, мм
270x240x142
Страна производитель
Китай
Описание
Подходит для использования в домашних условиях или в офисах. Корпус окрашен белой краской, поэтому он подходит под цвет стандартной сантехники. Форма и материал корпуса позволяют легко чистить сушилку, без применения специальных средств. Устройство подключается к электросети в 220 В при заземленных розетках. Крепится эта сушилка на стену. Уровень шума позволяет использовать эту модель в обычных туалетных комнатах. Оснащена сенсорным включением, которое срабатывает при приближении рук на 110 мм. Для экономии энергии сушилка оснащена функцией автоматического отключения, которая активируется при отсутствии рук под сенсором.

Видео:

Видеообзор на Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500

Видеообзор Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500 - стоимость товара 9270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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