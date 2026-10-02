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Характеристики
Тип товара
Сушилка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый
Сушилка для рук Electrolux — это современное и эффективное устройство для сушки рук, идеально подходящее для использования в общественных и коммерческих помещениях. С мощностью 800 Вт эта сушилка обеспечивает быстрое и качественное высушивание рук, значительно сокращая время ожидания по сравнению с традиционными методами.
Будучи продуктом известного и надежного бренда Electrolux, эта сушилка отличается долговечностью и стабильностью в работе. Её эргономичный дизайн и компактные размеры позволяют легко интегрировать устройство в любой интерьер, не занимая много пространства. Кроме того, она произведена из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к интенсивному использованию.
Сушилка для рук Electrolux станет отличным дополнением к любому общественному санузлу, предоставляя пользователям комфорт и гигиену на высоком уровне.
Сушилка для рук Electrolux — это современное и эффективное устройство для сушки рук, идеально подходящее для использования в общественных и коммерческих помещениях. С мощностью 800 Вт эта сушилка обеспечивает быстрое и качественное высушивание рук, значительно сокращая время ожидания по сравнению с традиционными методами.
Будучи продуктом известного и надежного бренда Electrolux, эта сушилка отличается долговечностью и стабильностью в работе. Её эргономичный дизайн и компактные размеры позволяют легко интегрировать устройство в любой интерьер, не занимая много пространства. Кроме того, она произведена из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к интенсивному использованию.
Сушилка для рук Electrolux станет отличным дополнением к любому общественному санузлу, предоставляя пользователям комфорт и гигиену на высоком уровне.
Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый - этот товар вы можете купить по цене 14010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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