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Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый

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Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый - фото 1
Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка
  • Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый - фото 1
  • Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
14 010 руб.  22 570 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 311868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый
14 010 руб. -38%
22 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка
Мощность, Вт
800
Напряжение
от сети
Цвет
серебристый
Габаритные размеры, мм
228x278x154
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х20
Вес, кг.
3.9

Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый

Сушилка для рук Electrolux — это современное и эффективное устройство для сушки рук, идеально подходящее для использования в общественных и коммерческих помещениях. С мощностью 800 Вт эта сушилка обеспечивает быстрое и качественное высушивание рук, значительно сокращая время ожидания по сравнению с традиционными методами. Будучи продуктом известного и надежного бренда Electrolux, эта сушилка отличается долговечностью и стабильностью в работе. Её эргономичный дизайн и компактные размеры позволяют легко интегрировать устройство в любой интерьер, не занимая много пространства. Кроме того, она произведена из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к интенсивному использованию. Сушилка для рук Electrolux станет отличным дополнением к любому общественному санузлу, предоставляя пользователям комфорт и гигиену на высоком уровне.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка
Мощность, Вт
800
Напряжение
от сети
Цвет
серебристый
Габаритные размеры, мм
228x278x154
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для рук Electrolux — это современное и эффективное устройство для сушки рук, идеально подходящее для использования в общественных и коммерческих помещениях. С мощностью 800 Вт эта сушилка обеспечивает быстрое и качественное высушивание рук, значительно сокращая время ожидания по сравнению с традиционными методами. Будучи продуктом известного и надежного бренда Electrolux, эта сушилка отличается долговечностью и стабильностью в работе. Её эргономичный дизайн и компактные размеры позволяют легко интегрировать устройство в любой интерьер, не занимая много пространства. Кроме того, она произведена из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к интенсивному использованию. Сушилка для рук Electrolux станет отличным дополнением к любому общественному санузлу, предоставляя пользователям комфорт и гигиену на высоком уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый - этот товар вы можете купить по цене 14010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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