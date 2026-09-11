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Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром

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Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 1
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 2
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 3
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 4
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 5
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 6
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 7
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 8
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 9
Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 1
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 2
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 3
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 4
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 5
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 6
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 7
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 8
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 9
  • Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596565
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х12
Вес, кг.
9.9

Описание товара Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром

Электросушитель для рук Puff 8950 прекрасно подходит для эксплуатации в общественных туалетах, где высокий риск повреждения агрегата, так как изготовлен в корпусе из высокопрочной нержавейки. Устройство будет эффективно работать на протяжении длительного срока, так как характеризуется надежностью. Удобство применения сушилки для рук обеспечивает бесконтактным управлением. Особенности и преимущества: Инфракрасный датчик Высокоэффективный фильтр установлен внутри прибора, блокирует попадание пыли и микробов Два режима: холодный горячий Антивандальная НЕРАфильтр Электросушители для рук Puff то широкая линейка разнообразных изделий для установки на общественных и жилых объектах. Высокое качество материала, передовая комплектация и эффективная шумоизоляция свойственны всем моделям от данного производителя. Электросушители также совершенно не требуют обслуживания и отличаются невероятной простотой использования.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Электросушитель для рук Puff 8950 прекрасно подходит для эксплуатации в общественных туалетах, где высокий риск повреждения агрегата, так как изготовлен в корпусе из высокопрочной нержавейки. Устройство будет эффективно работать на протяжении длительного срока, так как характеризуется надежностью. Удобство применения сушилки для рук обеспечивает бесконтактным управлением. Особенности и преимущества: Инфракрасный датчик Высокоэффективный фильтр установлен внутри прибора, блокирует попадание пыли и микробов Два режима: холодный горячий Антивандальная НЕРАфильтр Электросушители для рук Puff то широкая линейка разнообразных изделий для установки на общественных и жилых объектах. Высокое качество материала, передовая комплектация и эффективная шумоизоляция свойственны всем моделям от данного производителя. Электросушители также совершенно не требуют обслуживания и отличаются невероятной простотой использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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