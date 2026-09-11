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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596565
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Описание товара Сушилка для рук Puff 8950 1000Вт хром
Электросушитель для рук Puff 8950 прекрасно подходит для эксплуатации в общественных туалетах, где высокий риск повреждения агрегата, так как изготовлен в корпусе из высокопрочной нержавейки. Устройство будет эффективно работать на протяжении длительного срока, так как характеризуется надежностью. Удобство применения сушилки для рук обеспечивает бесконтактным управлением. Особенности и преимущества: Инфракрасный датчик Высокоэффективный фильтр установлен внутри прибора, блокирует попадание пыли и микробов Два режима: холодный горячий Антивандальная НЕРАфильтр Электросушители для рук Puff то широкая линейка разнообразных изделий для установки на общественных и жилых объектах. Высокое качество материала, передовая комплектация и эффективная шумоизоляция свойственны всем моделям от данного производителя. Электросушители также совершенно не требуют обслуживания и отличаются невероятной простотой использования.
Электросушитель для рук Puff 8950 прекрасно подходит для эксплуатации в общественных туалетах, где высокий риск повреждения агрегата, так как изготовлен в корпусе из высокопрочной нержавейки. Устройство будет эффективно работать на протяжении длительного срока, так как характеризуется надежностью. Удобство применения сушилки для рук обеспечивает бесконтактным управлением. Особенности и преимущества: Инфракрасный датчик Высокоэффективный фильтр установлен внутри прибора, блокирует попадание пыли и микробов Два режима: холодный горячий Антивандальная НЕРАфильтр Электросушители для рук Puff то широкая линейка разнообразных изделий для установки на общественных и жилых объектах. Высокое качество материала, передовая комплектация и эффективная шумоизоляция свойственны всем моделям от данного производителя. Электросушители также совершенно не требуют обслуживания и отличаются невероятной простотой использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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