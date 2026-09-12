Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Время сушки
7 с
Скорость воздушного потока, м/с
95
Уровень шума, дБ
78
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678775
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Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8870C" New, хром, погружная
Сушилка для рук Puff 8870С воздушной струей удаляет с кожи ладоней влагу, которая собирается в специальный резервуар. Благодаря инфракрасному датчику осуществляются автоматическая активация и запуск электрического двигателя с максимальной потребляемой мощностью 2000 Вт. Благодаря степени защиты IPX4 брызги воды не попадают на внутренние элементы модели, что предотвращает появление неполадок.Корпус произведен из качественного пластика и нержавеющей стали, устойчивой к возникновению коррозии. Материалы не подвержены механическому воздействию и образованию деформаций, поэтому сушилка для рук Puff 8870С в течение длительного срока эксплуатации не утрачивает первоначальный вид и потребительские свойства. Фиксация устройства выполняется на вертикальной поверхности с помощью крепежных элементов. Модель оптимальна для использования в туалетах торговых центров, кафе, ночных клубов и баров, учебных заведений, аэропортов и вокзалов.
Сушилка для рук Puff 8870С воздушной струей удаляет с кожи ладоней влагу, которая собирается в специальный резервуар. Благодаря инфракрасному датчику осуществляются автоматическая активация и запуск электрического двигателя с максимальной потребляемой мощностью 2000 Вт. Благодаря степени защиты IPX4 брызги воды не попадают на внутренние элементы модели, что предотвращает появление неполадок.Корпус произведен из качественного пластика и нержавеющей стали, устойчивой к возникновению коррозии. Материалы не подвержены механическому воздействию и образованию деформаций, поэтому сушилка для рук Puff 8870С в течение длительного срока эксплуатации не утрачивает первоначальный вид и потребительские свойства. Фиксация устройства выполняется на вертикальной поверхности с помощью крепежных элементов. Модель оптимальна для использования в туалетах торговых центров, кафе, ночных клубов и баров, учебных заведений, аэропортов и вокзалов.
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