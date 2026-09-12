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Электросушитель для рук "Puff-8870C" New, хром, погружная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электросушитель для рук "Puff-8870C" New, хром, погружная

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Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 1
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 2
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 3
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 4
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 5
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 6
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 7
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 8
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 9
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 10
Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Время сушки
7 с
Скорость воздушного потока, м/с
95
Уровень шума, дБ
78
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 1
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 2
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 3
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 4
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 5
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 6
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 7
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 8
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 9
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 10
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8870C&quot; New, хром, погружная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678775
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Материал
пластик
Мощность, Вт
2000
Время сушки
7 с
Скорость воздушного потока, м/с
95
Уровень шума, дБ
78
Напряжение
220
Класс защиты
IPX4
Температура воздушного потока, °С
43 °С
Цвет
хром
Габаритные размеры, мм
290х213х503 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х71х15
Вес, кг.
9.5

Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8870C" New, хром, погружная

Сушилка для рук Puff 8870С воздушной струей удаляет с кожи ладоней влагу, которая собирается в специальный резервуар. Благодаря инфракрасному датчику осуществляются автоматическая активация и запуск электрического двигателя с максимальной потребляемой мощностью 2000 Вт. Благодаря степени защиты IPX4 брызги воды не попадают на внутренние элементы модели, что предотвращает появление неполадок.Корпус произведен из качественного пластика и нержавеющей стали, устойчивой к возникновению коррозии. Материалы не подвержены механическому воздействию и образованию деформаций, поэтому сушилка для рук Puff 8870С в течение длительного срока эксплуатации не утрачивает первоначальный вид и потребительские свойства. Фиксация устройства выполняется на вертикальной поверхности с помощью крепежных элементов. Модель оптимальна для использования в туалетах торговых центров, кафе, ночных клубов и баров, учебных заведений, аэропортов и вокзалов.

Отзывы о товаре Электросушитель для рук "Puff-8870C" New, хром, погружная




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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Материал
пластик
Мощность, Вт
2000
Время сушки
7 с
Скорость воздушного потока, м/с
95
Уровень шума, дБ
78
Напряжение
220
Класс защиты
IPX4
Температура воздушного потока, °С
43 °С
Развернуть
Цвет
хром
Габаритные размеры, мм
290х213х503 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Сушилка для рук Puff 8870С воздушной струей удаляет с кожи ладоней влагу, которая собирается в специальный резервуар. Благодаря инфракрасному датчику осуществляются автоматическая активация и запуск электрического двигателя с максимальной потребляемой мощностью 2000 Вт. Благодаря степени защиты IPX4 брызги воды не попадают на внутренние элементы модели, что предотвращает появление неполадок.Корпус произведен из качественного пластика и нержавеющей стали, устойчивой к возникновению коррозии. Материалы не подвержены механическому воздействию и образованию деформаций, поэтому сушилка для рук Puff 8870С в течение длительного срока эксплуатации не утрачивает первоначальный вид и потребительские свойства. Фиксация устройства выполняется на вертикальной поверхности с помощью крепежных элементов. Модель оптимальна для использования в туалетах торговых центров, кафе, ночных клубов и баров, учебных заведений, аэропортов и вокзалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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