Top.Mail.Ru
Электросушитель для рук "Puff-8840", белый, 1,1 кВт, высокоскоростной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электросушитель для рук "Puff-8840", белый, 1,1 кВт, высокоскоростной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 1
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 2
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 3
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 4
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 5
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 6
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 7
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 8
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 9
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 10
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 11
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 12
Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 1
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 2
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 3
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 4
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 5
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 6
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 7
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 8
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 9
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 10
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 11
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 12
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8840&quot;, белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х24
Вес, кг.
4

Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8840", белый, 1,1 кВт, высокоскоростной

Модель выполнена в стиле современного стильного дизайна. Отличительной особенностью Puff-8840 является щелевое сопло, такое устройство сопла позволяет более комфортно высушивать руки, размещая открытые ладони под струей воздушного потока. Корпус электросушилки из ударопрочного ABS – пластика. Устанавливается сушилка в местах с повышенным трафиком посетителей и крепится к стене при помощи крепежа и крепёжной планки. Полотенцесушитель обладает степенью влагозащищённости IPX4, которая препятствует попаданию капель воды внутрь устройства с любых направлений.

Отзывы о товаре Электросушитель для рук "Puff-8840", белый, 1,1 кВт, высокоскоростной




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Модель выполнена в стиле современного стильного дизайна. Отличительной особенностью Puff-8840 является щелевое сопло, такое устройство сопла позволяет более комфортно высушивать руки, размещая открытые ладони под струей воздушного потока. Корпус электросушилки из ударопрочного ABS – пластика. Устанавливается сушилка в местах с повышенным трафиком посетителей и крепится к стене при помощи крепежа и крепёжной планки. Полотенцесушитель обладает степенью влагозащищённости IPX4, которая препятствует попаданию капель воды внутрь устройства с любых направлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электросушитель для рук "Puff-8840", белый, 1,1 кВт, высокоскоростной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...