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Сушилка для рук Puff 8843 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Puff 8843 хром

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Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 1
Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 2
Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 3
Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 4
Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 5
Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 6
Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 7
Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 8
Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 1
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 2
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 3
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 4
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 5
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 6
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 7
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 8
  • Сушилка для рук Puff 8843 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414813
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х22
Вес, кг.
4.8

Описание товара Сушилка для рук Puff 8843 хром

Скорость воздушного потока 30 м/с, антивандальное исполнение, бесшумная работа сенсора - все это объединяет сушилка для рук PUFF -8843. Она станет незаменимой вещью повседневного пользования и выдержит абсолютно любые нагрузки. Для более комфортного использования предусмотрено автоматическое отключение и включение, а процесс установки не отнимет у вас много времени и сил. Практичная сушилка для рук PUFF -8843 выполнена из высококачественных материалов, а современные технологии и профессиональная сборка гарантируют долгий срок службы без поломок. Данная модель выполнена в лаконичном дизайне, который отлично дополнит любой интерьер в помещении.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Puff 8843 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Скорость воздушного потока 30 м/с, антивандальное исполнение, бесшумная работа сенсора - все это объединяет сушилка для рук PUFF -8843. Она станет незаменимой вещью повседневного пользования и выдержит абсолютно любые нагрузки. Для более комфортного использования предусмотрено автоматическое отключение и включение, а процесс установки не отнимет у вас много времени и сил. Практичная сушилка для рук PUFF -8843 выполнена из высококачественных материалов, а современные технологии и профессиональная сборка гарантируют долгий срок службы без поломок. Данная модель выполнена в лаконичном дизайне, который отлично дополнит любой интерьер в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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