Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%9 000 руб. 11 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 122266
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
220 В
Мощность, Вт
1800
Габаритные размеры, мм
295x171x325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х22
Вес, кг.
4.3
Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W
Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W включается за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию. Особая форма воздуховыпускных отверстий и мощные моторы позволяют высушить руки менее чем за 10 секунд.
Особенности
- Автоматическое сенсорное включение
- Встроенный нагревательный элемент
- Специальное сопло для направленного потока
- Класс электрозащиты I
- Класс пылевлагозащиты IPX2
Комплектация
- сушилка
- упаковка
- инструкция
- гарантийный талон
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Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
220 В
Мощность, Вт
1800
Габаритные размеры, мм
295x171x325
Страна производитель
Китай
Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W включается за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию. Особая форма воздуховыпускных отверстий и мощные моторы позволяют высушить руки менее чем за 10 секунд.
Особенности
- Автоматическое сенсорное включение
- Встроенный нагревательный элемент
- Специальное сопло для направленного потока
- Класс электрозащиты I
- Класс пылевлагозащиты IPX2
Комплектация
- сушилка
- упаковка
- инструкция
- гарантийный талон
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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