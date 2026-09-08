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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W

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Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 000 руб.  11 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 122266
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
220 В
Мощность, Вт
1800
Габаритные размеры, мм
295x171x325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х22
Вес, кг.
4.3

Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W

Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W включается за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию. Особая форма воздуховыпускных отверстий и мощные моторы позволяют высушить руки менее чем за 10 секунд.

Особенности

  • Автоматическое сенсорное включение
  • Встроенный нагревательный элемент
  • Специальное сопло для направленного потока
  • Класс электрозащиты I
  • Класс пылевлагозащиты IPX2

Комплектация

  • сушилка
  • упаковка
  • инструкция
  • гарантийный талон

Отзывы о товаре Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
220 В
Мощность, Вт
1800
Габаритные размеры, мм
295x171x325
Страна производитель
Китай
Описание

Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W включается за счет чувствительного инфракрасного датчика. Он срабатывает когда пользователь подносит руки к воздуховыпускному отверстию. Особая форма воздуховыпускных отверстий и мощные моторы позволяют высушить руки менее чем за 10 секунд.

Особенности

  • Автоматическое сенсорное включение
  • Встроенный нагревательный элемент
  • Специальное сопло для направленного потока
  • Класс электрозащиты I
  • Класс пылевлагозащиты IPX2

Комплектация

  • сушилка
  • упаковка
  • инструкция
  • гарантийный талон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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