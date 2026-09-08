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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
13 500 руб.
17 820
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 122267
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Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500W
Принцип действия cушилки для рук Electrolux EHDA-2500 бесконтактного сенсорного включения/отключения.
При расположении рук пользователя на расстоянии до 11 см от воздуховыпускного отверстия срабатывает инфракрасный датчик, автоматически включающий сушилку. Как только руки пользователя оказываются вне досягаемости ИК-датчика, прибор автоматически отключается. Режим «turbo» со скоростью потока горячего воздуха до 30 м/с, позволяет максимально быстро и комфортно высушить руки.
Принцип действия cушилки для рук Electrolux EHDA-2500 бесконтактного сенсорного включения/отключения.
При расположении рук пользователя на расстоянии до 11 см от воздуховыпускного отверстия срабатывает инфракрасный датчик, автоматически включающий сушилку. Как только руки пользователя оказываются вне досягаемости ИК-датчика, прибор автоматически отключается. Режим «turbo» со скоростью потока горячего воздуха до 30 м/с, позволяет максимально быстро и комфортно высушить руки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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