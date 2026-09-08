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Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500W

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Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
13 500 руб.  17 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 122267
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х18
Вес, кг.
5.5

Описание товара Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500W

Принцип действия cушилки для рук Electrolux EHDA-2500 бесконтактного сенсорного включения/отключения.
При расположении рук пользователя на расстоянии до 11 см от воздуховыпускного отверстия срабатывает инфракрасный датчик, автоматически включающий сушилку. Как только руки пользователя оказываются вне досягаемости ИК-датчика, прибор автоматически отключается.
Режим «turbo» со скоростью потока горячего воздуха до 30 м/с, позволяет максимально быстро и комфортно высушить руки.

Особенности

  • металлический корпус (внутренняя часть — силумин)
  • инфракрасный датчик
  • turbo-сушка
  • экономичное энергопотребление
  • автоматическое включение/отключение
  • удобство в эксплуатации
  • широкий диапазон применения
  • современный дизайн

Комплектация

  • Болты и крепежные приспособления
  • Инструкция;
  • Гарантийный талон;
  • Упаковка

Отзывы о товаре Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание

Принцип действия cушилки для рук Electrolux EHDA-2500 бесконтактного сенсорного включения/отключения.
При расположении рук пользователя на расстоянии до 11 см от воздуховыпускного отверстия срабатывает инфракрасный датчик, автоматически включающий сушилку. Как только руки пользователя оказываются вне досягаемости ИК-датчика, прибор автоматически отключается.
Режим «turbo» со скоростью потока горячего воздуха до 30 м/с, позволяет максимально быстро и комфортно высушить руки.

Особенности

  • металлический корпус (внутренняя часть — силумин)
  • инфракрасный датчик
  • turbo-сушка
  • экономичное энергопотребление
  • автоматическое включение/отключение
  • удобство в эксплуатации
  • широкий диапазон применения
  • современный дизайн

Комплектация

  • Болты и крепежные приспособления
  • Инструкция;
  • Гарантийный талон;
  • Упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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