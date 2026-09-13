Top.Mail.Ru
Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 1
Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 2
Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 3
Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 4
Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Время сушки
15-25 с
Скорость воздушного потока, м/с
12
Уровень шума, дБ
65
  • Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 1
  • Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 2
  • Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 3
  • Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 4
  • Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720170
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Материал
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
1200
Время сушки
15-25 с
Скорость воздушного потока, м/с
12
Антивандальная защита
Да
Уровень шума, дБ
65
Напряжение
220 В
Класс защиты
IP24
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
160x255x260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х17
Вес, кг.
5.52

Описание товара Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь

Сушилка для рук SONNEN HDR-1200W отлично подходит для установки в санузлах гостиниц, баров, кафе, ресторанов, клубов, дискотек, учебных заведений и других общественных мест с умеренной проходимостью.

Отзывы о товаре Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONNEN
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Материал
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
1200
Время сушки
15-25 с
Скорость воздушного потока, м/с
12
Антивандальная защита
Да
Уровень шума, дБ
65
Напряжение
220 В
Класс защиты
IP24
Развернуть
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
160x255x260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для рук SONNEN HDR-1200W отлично подходит для установки в санузлах гостиниц, баров, кафе, ресторанов, клубов, дискотек, учебных заведений и других общественных мест с умеренной проходимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук антивандальная Sonnen HDR-1200W, 1200 Вт, 12м/с, сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...