Акустическая система Sven АС MS-90 Black SV-012861
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик/MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
10
Блок питания
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 121163
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
17.8
Магнитная защита
да
Назначение
для ПК
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Ширина, см
10.9
Комплектация
Сабвуфер, два сателлита, кабель, документация
Цвет
черный
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Материал корпуса
пластик/MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
10
Диаметр ВЧ-динамика
1x60 мм
Диаметр НЧ-динамика
1x76 мм
Количество полос
1
Входы
mini jack
Выходы
нет
Разъем для подключения наушников
нет
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х22
Вес, кг.
1.77
Описание товара Акустическая система Sven АС MS-90 Black SV-012861
Удобство и простота в обращении, акустический тип 2.1. Выходная мощность 10 Вт
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
17.8
Магнитная защита
да
Назначение
для ПК
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Ширина, см
10.9
Комплектация
Сабвуфер, два сателлита, кабель, документация
Развернуть
Цвет
черный
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Материал корпуса
пластик/MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
10
Диаметр ВЧ-динамика
1x60 мм
Диаметр НЧ-динамика
1x76 мм
Количество полос
1
Входы
mini jack
Выходы
нет
Разъем для подключения наушников
нет
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Удобство и простота в обращении, акустический тип 2.1. Выходная мощность 10 Вт
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Sven АС MS-90 Black SV-012861 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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