Акустическая система Gembird SPK-201
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
5
Питание
от USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 121025
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
5
Количество полос
1
Входы
mini jack
Выходы
нет
Bluetooth
нет
Разъем для подключения наушников
нет
Питание
от USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
700
Описание товара Акустическая система Gembird SPK-201
Gembird SPK-201 подходит для использования с нетбуками, ноутбуками и ПК. Регулятор громкости, расположенный на кабеле. Колонки подключаются к 3.5 мм разъему звуковой платы, а питаются от USB порта компьютера.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
5
Количество полос
1
Входы
mini jack
Выходы
нет
Bluetooth
нет
Разъем для подключения наушников
нет
Питание
от USB
Развернуть
Страна производитель
Китай
Gembird SPK-201 подходит для использования с нетбуками, ноутбуками и ПК. Регулятор громкости, расположенный на кабеле. Колонки подключаются к 3.5 мм разъему звуковой платы, а питаются от USB порта компьютера.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Gembird SPK-201 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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