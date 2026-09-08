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Тепловентилятор Engy EN-513 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Engy EN-513

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Тепловентилятор Engy EN-513
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 106513
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х12
Вес, г.
950

Описание товара Тепловентилятор Engy EN-513

Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 1000/1800 Вт, спиральный нагревательный элемент, защита от перегрева, регулировка температуры, площадь обогрева: 20 м2

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy EN-513




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 1000/1800 Вт, спиральный нагревательный элемент, защита от перегрева, регулировка температуры, площадь обогрева: 20 м2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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