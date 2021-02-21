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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Brauberg Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK & BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG

Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK & BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG

Артикул: 311101
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  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 1
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 2
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 3
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 4
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 5
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 6
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 7
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 8
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 9
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 10
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 11
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 12
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 13
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 14
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 15
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 16
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 17
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 18
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 19
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 20
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 21
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 22
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 23
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 24
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 25
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 26
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 27
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 28
  • Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 29
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 1
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 2
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 3
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 4
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 5
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 6
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 7
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 8
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 9
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 10
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 11
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 12
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 13
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 14
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 15
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 16
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 17
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 18
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 19
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 20
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 21
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 22
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 23
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 24
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 25
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 26
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 27
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 28
Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK &amp; BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото 29
450 руб. 
Купить
Артикул: 311101
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Тетрадь – лучший друг школьника. В ней дети делают домашнюю и классную работу, ведут читательские дневники и личные записи.

Предметные тетради – это очень удобно! Они выглядят аккуратно, и ученик точно не перепутает одну с другой.

В комплект входят: Обществознание, Алгебра, Английский язык, Биология, География, Геометрия, История, Литература, Русский язык, Физика.

Внутренний блок тетради из офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, соединенный двумя металлическими скрепками, состоит из 48 листов белой бумаги. Линовка в клетку и линию дополнена красными полями. Стандартный формат А5. Обложка из мелованного картона со спецэффектом в виде сплошного лака.

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Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, BLACK & BRIGHT, 48л, глянцевый лак, BRAUBERG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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