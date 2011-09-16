Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.09.2011
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
+
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99442
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.09.2011
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
+
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The A Team
|4:18
|A2
|Drunk
|3:20
|A3
|U. N. I.
|3:48
|A4
|Grade 8
|2:59
|A5
|Wake Me Up
|3:49
|A6
|Small Bump
|4:19
|A7
|This
|3:15
|B1
|The City
|3:54
|B2
|Lego House
|3:05
|B3
|You Need Me, I Don't Need You
|3:40
|B4
|Kiss Me
|4:40
|B5.1
|Give Me Love
|8:46
|B5.2
|The Parting Glass
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.09.2011
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
+
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The A Team
|4:18
|A2
|Drunk
|3:20
|A3
|U. N. I.
|3:48
|A4
|Grade 8
|2:59
|A5
|Wake Me Up
|3:49
|A6
|Small Bump
|4:19
|A7
|This
|3:15
|B1
|The City
|3:54
|B2
|Lego House
|3:05
|B3
|You Need Me, I Don't Need You
|3:40
|B4
|Kiss Me
|4:40
|B5.1
|Give Me Love
|8:46
|B5.2
|The Parting Glass
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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