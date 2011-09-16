Top.Mail.Ru
Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка - фото 1
Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка - фото 2
Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.09.2011
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
+
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка - фото 2
  • Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99442
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.09.2011
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
+
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка

Track List

A1The A Team4:18
A2Drunk3:20
A3U. N. I.3:48
A4Grade 82:59
A5Wake Me Up3:49
A6Small Bump4:19
A7This3:15
B1The City3:54
B2Lego House3:05
B3You Need Me, I Don't Need You3:40
B4Kiss Me4:40
B5.1Give Me Love8:46
B5.2The Parting Glass

Отзывы о товаре Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.09.2011
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
+
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The A Team4:18
A2Drunk3:20
A3U. N. I.3:48
A4Grade 82:59
A5Wake Me Up3:49
A6Small Bump4:19
A7This3:15
B1The City3:54
B2Lego House3:05
B3You Need Me, I Don't Need You3:40
B4Kiss Me4:40
B5.1Give Me Love8:46
B5.2The Parting Glass
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ed Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...