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Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка

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Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 3
Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 4
Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 5
Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SONIC HIGHWAYS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 3
  • Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 4
  • Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 5
  • Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98855
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Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430900813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SONIC HIGHWAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Something From Nothing, The Feast and The Famine, Congregation, What Did I Do?/God As My Witness, Outside, In The Clear, Subterranean, I Am A River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка

Track List

A1Something From Nothing
A2The Feast And The Famine
A3Congregation
A4What Did I Do? / God As My Witness
B1Outside
B2In The Clear
B3Subterranean
B4I Am A River

Отзывы о товаре Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430900813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SONIC HIGHWAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Something From Nothing, The Feast and The Famine, Congregation, What Did I Do?/God As My Witness, Outside, In The Clear, Subterranean, I Am A River
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Something From Nothing
A2The Feast And The Famine
A3Congregation
A4What Did I Do? / God As My Witness
B1Outside
B2In The Clear
B3Subterranean
B4I Am A River
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - стоимость товара 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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