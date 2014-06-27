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Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка

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Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото 1
Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото 1
  • Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98549
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646310791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка

Track List

A1Terrapin5:00
A2No Good Trying3:26
A3Love You2:25
A4No Man's Land3:50
A5Dark Globe2:10
A6Here I Go3:13
B1Octopus3:45
B2Golden Hair1:56
B3Long Gone2:47
-(7:59)
B4She Took A Long Cool Look At Me
B5Feel
B6If It's In You
B7Late Night3:12

Отзывы о товаре Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646310791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Terrapin5:00
A2No Good Trying3:26
A3Love You2:25
A4No Man's Land3:50
A5Dark Globe2:10
A6Here I Go3:13
B1Octopus3:45
B2Golden Hair1:56
B3Long Gone2:47
-(7:59)
B4She Took A Long Cool Look At Me
B5Feel
B6If It's In You
B7Late Night3:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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