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Пила отрезная DeWalt DW872 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила отрезная DeWalt DW872

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Пила отрезная DeWalt DW872
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила отрезная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 92881
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила отрезная
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
34

Описание товара Пила отрезная DeWalt DW872

Отрезная пила, мощность 2200 Вт, диаметр диска 355 мм, вес 22.5 кг



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Отзывы о товаре Пила отрезная DeWalt DW872




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила отрезная
Описание
Отрезная пила, мощность 2200 Вт, диаметр диска 355 мм, вес 22.5 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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