Пила сабельная ЗУБР С1-18, 18 В, 180 мм, без АКБ, (СПЛ-185)
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Характеристики
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
В наличии
Код товара: 721329
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
Зубр СПЛ-185
Комплектация
документация
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Подсветка
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
180
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
12
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х17х10
Вес, кг.
2
Описание товара Пила сабельная ЗУБР С1-18, 18 В, 180 мм, без АКБ, (СПЛ-185)
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-185-41 применяется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Представляет собой универсальный инструмент для плотницкой, кровельной, отделочной, слесарной, монтажной, а также садовой работы. Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Резиновые накладки на корпусе способствуют удобному хвату и защищают инструмент от повреждений. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
Зубр СПЛ-185
Комплектация
документация
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Подсветка
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
180
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
12
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-185-41 применяется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Представляет собой универсальный инструмент для плотницкой, кровельной, отделочной, слесарной, монтажной, а также садовой работы. Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Резиновые накладки на корпусе способствуют удобному хвату и защищают инструмент от повреждений. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила сабельная ЗУБР С1-18, 18 В, 180 мм, без АКБ, (СПЛ-185) - этот товар вы можете купить по цене 3670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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