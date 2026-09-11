Кухонный комбайн Bosch MCM3110
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3110
Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 представляет собой многофункциональный прибор, выполняющий целый ряд функций, связанных с измельчением, сбиванием, замесом, шинковкой, теркой. Не занимает много места на столе, легко собирается и разбирается. Все съемные части комбайна Bosch MCM 3110 можно мыть в посудомоечной машине.
Особенности:
- Две скорости;
- Материал чаши - дымчатый прозрачный пластик;
- Материал корпуса - пластик;
- Наличие импульсного режима;
- Регулировка скорости;
- Использование в качестве мельничка;
- Использование в качестве терки;
- Прорезиненные ножки;
- Допускается мытье в посудомоечной машине;
- Отсек для хранения насадок;
- Отсек для шнура;
- Вес 3.1 кг;
- Габаритные размеры - 28.5чх35х25.5 см.
Комплектация:
- Кухонный комбайн Bosch MCM 3110;
- Двухсторонний диск-шинковка (крупная/мелкая);
- Двухсторонний диск-терка (крупная/мелкая);
- Диски из нержавеющей стали;
- Пластиковая чаша с крышкой;
- Толкатель;
- Инструкция;
- Упаковка.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
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Кухонный комбайн Bosch MCM 3110 представляет собой многофункциональный прибор, выполняющий целый ряд функций, связанных с измельчением, сбиванием, замесом, шинковкой, теркой. Не занимает много места на столе, легко собирается и разбирается. Все съемные части комбайна Bosch MCM 3110 можно мыть в посудомоечной машине.
Особенности:
- Две скорости;
- Материал чаши - дымчатый прозрачный пластик;
- Материал корпуса - пластик;
- Наличие импульсного режима;
- Регулировка скорости;
- Использование в качестве мельничка;
- Использование в качестве терки;
- Прорезиненные ножки;
- Допускается мытье в посудомоечной машине;
- Отсек для хранения насадок;
- Отсек для шнура;
- Вес 3.1 кг;
- Габаритные размеры - 28.5чх35х25.5 см.
Комплектация:
- Кухонный комбайн Bosch MCM 3110;
- Двухсторонний диск-шинковка (крупная/мелкая);
- Двухсторонний диск-терка (крупная/мелкая);
- Диски из нержавеющей стали;
- Пластиковая чаша с крышкой;
- Толкатель;
- Инструкция;
- Упаковка.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
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