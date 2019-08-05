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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1700
Лазерный маркер
да
Подсветка
да
Скорость вращения
5500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 81865
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Торцовочная пила, твердосплавное пильное полотно (60 зубьев), 2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим для материала, инструмент для смены пильного диска, намотка кабеля, мешок для сбора опилок.
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
47
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Ширина, см
34
Высота, см
76
Длина, см
47.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х48х35
Вес, кг.
13.5
Описание товара Пила торцовочная Metabo KGSV 216 M (619261000)
Электрическая пила Metabo – это надежный инструмент для профессионалов и домашних мастеров, который сочетает в себе мощность и удобство использования. Оснащенная двигателем мощностью 1700 Вт, эта пила способна справиться с различными задачами, требующими высокой производительности. Диаметр пильного диска составляет 216 мм с посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает точные и аккуратные резы.
Устройство имеет систему плавной регулировки скорости, позволяющую адаптировать инструмент под конкретные требования работы. Одной из ключевых особенностей пилы Metabo является наличие лазерного маркера, который помогает точно навести линию реза, а встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу даже в условиях недостаточного освещения.
Пила оборудована пылесборником, способствующим поддержанию чистоты рабочего места, однако подключения к пылесосу не предусмотрено. Эргономичный дизайн и умеренный вес в 13,5 кг позволяют легко перемещать инструмент по рабочей площадке. Угол наклона в 47 градусов добавляет дополнительную универсальность в выполнении различных резов.
Эта модель не имеет антивибрационной системы и тормоза двигателя, что важно учитывать при длительных работах. Пила поставляется без кейса и производится в Китае, предлагая оптимальное сочетание цены и качества для решения широкого спектра задач.
Отзывы о товаре Пила торцовочная Metabo KGSV 216 M (619261000)
Источник: Яндекс Маркет
Виталий К.
Достоинства:
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.
Торцовочная пила, твердосплавное пильное полотно (60 зубьев), 2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим для материала, инструмент для смены пильного диска, намотка кабеля, мешок для сбора опилок.
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Развернуть
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
47
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Ширина, см
34
Высота, см
76
Длина, см
47.5
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Metabo – это надежный инструмент для профессионалов и домашних мастеров, который сочетает в себе мощность и удобство использования. Оснащенная двигателем мощностью 1700 Вт, эта пила способна справиться с различными задачами, требующими высокой производительности. Диаметр пильного диска составляет 216 мм с посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает точные и аккуратные резы.
Устройство имеет систему плавной регулировки скорости, позволяющую адаптировать инструмент под конкретные требования работы. Одной из ключевых особенностей пилы Metabo является наличие лазерного маркера, который помогает точно навести линию реза, а встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу даже в условиях недостаточного освещения.
Пила оборудована пылесборником, способствующим поддержанию чистоты рабочего места, однако подключения к пылесосу не предусмотрено. Эргономичный дизайн и умеренный вес в 13,5 кг позволяют легко перемещать инструмент по рабочей площадке. Угол наклона в 47 градусов добавляет дополнительную универсальность в выполнении различных резов.
Эта модель не имеет антивибрационной системы и тормоза двигателя, что важно учитывать при длительных работах. Пила поставляется без кейса и производится в Китае, предлагая оптимальное сочетание цены и качества для решения широкого спектра задач.
Достоинства:
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.
Недостатки:
Пока не нашли
Комментарий:
Вполне годный аппарат.
Пила торцовочная Metabo KGSV 216 M (619261000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная Metabo KGSV 216 M (619261000)
Достоинства:
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.
Недостатки:
Пока не нашли
Комментарий:
Вполне годный аппарат.