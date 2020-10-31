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Пылесос Samsung SC4181

Артикул: 75492
  • Пылесос Samsung SC4181 - фото 1
  • Пылесос Samsung SC4181 - фото 2
  • Пылесос Samsung SC4181 - фото 3
Пылесос Samsung SC4181 - фото 1
Пылесос Samsung SC4181 - фото 2
Пылесос Samsung SC4181 - фото 3
5 290 руб. 
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+ 93 КэтКоинов
Артикул: 75492
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараПылесосы
Основной цветкрасный
Дополнительный цветсерый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникамешок
Емкость пылесборника3 л
Регулятор мощностина корпусе
Потребляемая мощность, Вт1800
Мощность всасывания, Вт350
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ80
Функции и особенностиповорот шланга на 360, функция выдува
Комплектацияпылесос, документация, бумажный пылесборник, турбощетка, насадка для пола и ковров, щетка для уборки шерсти домашних животных
Длина сетевого шнура6 м
Вес, кг4
Размеры (ВxШxГ), см27.5x36.5x23
Пылесос Samsung SC4181 имеет стильный корпус ярко-красного цвета и станет украшением вашего дома. Модель идеальна для сухой уборки в помещениях жилого и офисного назначения. Благодаря значительному (9.2 м) радиусу действия пылесос можно с комфортом эксплуатировать в домах и квартирах с минимальным количеством электрических розеток. Samsung SC4181 использует в качестве пылесборника 3-литровый мешок. Также в наличии телескопическая труба всасывания, длину которой вы сможете отрегулировать по своему усмотрению. Преимуществом модели является наличие турбощетки – насадки, вращающейся под действием потока воздуха. Предусмотрены функция обдува и удобный регулятор мощности, расположенный на корпусе. В комплектацию пылесоса входит насадка для пола и ковров. Модель очень компактна: габариты пылесоса составляют 275x365x230 мм. Масса устройства – 3.8 кг.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Samsung SC4181 – стоимость товара 5290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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