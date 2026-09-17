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Cressida - Asylum (4009910222416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cressida - Asylum (4009910222416) виниловая пластинка

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Cressida - Asylum (4009910222416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cressida
Альбом (сингл)
Asylum
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
В наличии
Код товара: 750232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Cressida - Asylum (4009910222416) виниловая пластинка
4 150 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910222416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cressida
Альбом (сингл)
Asylum
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Asylum, Munich (Munich 1938; Appeasement Was The Cry, Munich 1970; Mine To Do Or Die), Goodbye Post Office Tower Goodbye, Survivor, Reprieved, Lisa, Summer Weekend Of A Lifetime, Let Them Come When They Will
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cressida - Asylum (4009910222416) виниловая пластинка

Коллекционное переиздание альбома "Asylum" группы Cressida. Ремастеринг студийника сделан на легендарной студии Эбби-Роуд с использованием технологии Half Speed Mastering. Сведением звука занимался музыкальный продюсер Джон Астли, известный своей работой над переизданиями The Who, Led Zeppelin и других звезд. Обложка полностью повторяет оригинальный конверт. "Asylum" - второй и последний студийный альбом рокеров Cressida, изданный в 1971 году. Пластинка была записана уже новым составом группы, так команду покинул Джон Хейуорт, а на его место пришли сразу два новых гитариста и флейтист. Несмотря на то, что Cressida осталась без своего главного композитора, новая работа коллектива оказалась ничуть не хуже предыдущей. Значительную часть лонгплея занимают инструментальные композиции. История британских рокеров Cressida началась в марте 1968 года, когда гитарист Джон Хейворт познакомился с вокалистом Ангусом и они создали собственную команду. Но настоящими мастерами прог-рока им удалось стать лишь с приходом клавишника Питера Дженнингса. Команда подписала контракт с Vertigo и уже в 1970 выпустила дебютный альбом. В скором времени вышел второй студийник "Asylum", но несмотря на высокие оценки музыкальных критиков, лейбл решил не продлевать контракт с группой. В результате одна из наиболее самобытных прогрессивных групп Англии прекратила свое существование.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910222416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cressida
Альбом (сингл)
Asylum
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Asylum, Munich (Munich 1938; Appeasement Was The Cry, Munich 1970; Mine To Do Or Die), Goodbye Post Office Tower Goodbye, Survivor, Reprieved, Lisa, Summer Weekend Of A Lifetime, Let Them Come When They Will
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекционное переиздание альбома "Asylum" группы Cressida. Ремастеринг студийника сделан на легендарной студии Эбби-Роуд с использованием технологии Half Speed Mastering. Сведением звука занимался музыкальный продюсер Джон Астли, известный своей работой над переизданиями The Who, Led Zeppelin и других звезд. Обложка полностью повторяет оригинальный конверт. "Asylum" - второй и последний студийный альбом рокеров Cressida, изданный в 1971 году. Пластинка была записана уже новым составом группы, так команду покинул Джон Хейуорт, а на его место пришли сразу два новых гитариста и флейтист. Несмотря на то, что Cressida осталась без своего главного композитора, новая работа коллектива оказалась ничуть не хуже предыдущей. Значительную часть лонгплея занимают инструментальные композиции. История британских рокеров Cressida началась в марте 1968 года, когда гитарист Джон Хейворт познакомился с вокалистом Ангусом и они создали собственную команду. Но настоящими мастерами прог-рока им удалось стать лишь с приходом клавишника Питера Дженнингса. Команда подписала контракт с Vertigo и уже в 1970 выпустила дебютный альбом. В скором времени вышел второй студийник "Asylum", но несмотря на высокие оценки музыкальных критиков, лейбл решил не продлевать контракт с группой. В результате одна из наиболее самобытных прогрессивных групп Англии прекратила свое существование.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cressida - Asylum (4009910222416) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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