Top.Mail.Ru
Led Bib - Umbrella Weather (5060197761073) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Led Bib - Umbrella Weather (5060197761073) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Led Bib - Umbrella Weather (5060197761073) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Led Bib
Альбом (сингл)
Umbrella Weather
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
В наличии
Код товара: 750230
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Led Bib - Umbrella Weather (5060197761073) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Led Bib
Альбом (сингл)
Umbrella Weather
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lobster Terror, Ceasefire, On The Roundabout Fields Of Forgetfulness, Too Many Cooks, Women’s Power, Insect Invasion, At The Shopping Centre, Skeleton Key To The City, The Boot, Marching Orders, Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Bib - Umbrella Weather (5060197761073) виниловая пластинка

Безусловно, самая смелая и дерзкая группа на современной британской джазовой сцене, Led Bib, за семь альбомов зарекомендовала себя как коллектив, создающий масштабные импровизации и экспериментирующий с жанрами, наполненный пульсирующей интенсивностью музыки. В своем дебютном альбоме на лейбле RareNoise Records лондонский квинтет продолжает расширять границы возможного. Подпитываемая мощной барабанной игрой лидера Марка Холуба и интенсивными, искаженными басовыми линиями Лирана Донина, дополнительно дополненная атмосферными звуковыми эффектами и хрустящей игрой на клавишных Тоби Макларена, а также энергичная игра на двух альт-саксофонах Питера Грогана и Криса Уильямса, Led Bib занимает уникальное место на музыкальном ландшафте, находящемся где-то между стилями Джона Зорна, Орнетта Коулмана, Чарльза Мингуса и Эрика Долфи, и все они пронизаны очень сильной джаз-роковой чувствительностью.

Отзывы о товаре Led Bib - Umbrella Weather (5060197761073) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Led Bib
Альбом (сингл)
Umbrella Weather
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lobster Terror, Ceasefire, On The Roundabout Fields Of Forgetfulness, Too Many Cooks, Women’s Power, Insect Invasion, At The Shopping Centre, Skeleton Key To The City, The Boot, Marching Orders, Goodbye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Безусловно, самая смелая и дерзкая группа на современной британской джазовой сцене, Led Bib, за семь альбомов зарекомендовала себя как коллектив, создающий масштабные импровизации и экспериментирующий с жанрами, наполненный пульсирующей интенсивностью музыки. В своем дебютном альбоме на лейбле RareNoise Records лондонский квинтет продолжает расширять границы возможного. Подпитываемая мощной барабанной игрой лидера Марка Холуба и интенсивными, искаженными басовыми линиями Лирана Донина, дополнительно дополненная атмосферными звуковыми эффектами и хрустящей игрой на клавишных Тоби Макларена, а также энергичная игра на двух альт-саксофонах Питера Грогана и Криса Уильямса, Led Bib занимает уникальное место на музыкальном ландшафте, находящемся где-то между стилями Джона Зорна, Орнетта Коулмана, Чарльза Мингуса и Эрика Долфи, и все они пронизаны очень сильной джаз-роковой чувствительностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Led Bib - Umbrella Weather (5060197761073) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...