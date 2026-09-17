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Black Marble - It's Immaterial (coloured) (0804297827575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Marble - It's Immaterial (coloured) (0804297827575) виниловая пластинка

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Black Marble - It&#039;s Immaterial (coloured) (0804297827575) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Marble
Альбом (сингл)
It's Immaterial
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
В наличии
Код товара: 750197
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Black Marble - It's Immaterial (coloured) (0804297827575) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297827575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Marble
Альбом (сингл)
It's Immaterial
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Interdiction, Iron Lung, It's Conditional, Woods, A Million Billion Stars, A Missing Sibling, Frisk, Golden Heart, Self Guided Tours, Portland U, Collene
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Marble - It's Immaterial (coloured) (0804297827575) виниловая пластинка

Выпущенный в 2016 году альбом It's Immaterial показал, как Black Marble оттачивают свои основы колдвейва и синт-попа, превращая их в более теплое, мелодичное выражение изоляции, тоски и тихой стойкости. Под руководством безошибочно узнаваемого баритона Криса Стюарта и палитры аналоговых синтезаторов, пульсирующих басовых линий и минималистичных ритмов, альбом одновременно ностальгический и устремленный в будущее. Его песни балансируют между мрачной интроспекцией и тонкой надеждой, создавая кинематографическую атмосферу, одновременно. интимную и гипнотическую. С It's Immaterial Black Marble углубили свое. фирменное звучание, предложив сборник, который резонирует, как поблекшее воспоминание — мягкий, туманный и бесконечно переслушиваемый. «Мелодии закручиваются внутрь и выходят за пределы зоны комфорта, но никогда не переступают своих. границ и не требуют излишнего внимания, которого не заслуживают. Найденные фрагменты, от начала до конца, складываются и встают на свои места почти без усилий. Удивительно, как ничто не кажется натянутым». — Drowned in Sound

Отзывы о товаре Black Marble - It's Immaterial (coloured) (0804297827575) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297827575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Marble
Альбом (сингл)
It's Immaterial
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Interdiction, Iron Lung, It's Conditional, Woods, A Million Billion Stars, A Missing Sibling, Frisk, Golden Heart, Self Guided Tours, Portland U, Collene
Развернуть
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в 2016 году альбом It's Immaterial показал, как Black Marble оттачивают свои основы колдвейва и синт-попа, превращая их в более теплое, мелодичное выражение изоляции, тоски и тихой стойкости. Под руководством безошибочно узнаваемого баритона Криса Стюарта и палитры аналоговых синтезаторов, пульсирующих басовых линий и минималистичных ритмов, альбом одновременно ностальгический и устремленный в будущее. Его песни балансируют между мрачной интроспекцией и тонкой надеждой, создавая кинематографическую атмосферу, одновременно. интимную и гипнотическую. С It's Immaterial Black Marble углубили свое. фирменное звучание, предложив сборник, который резонирует, как поблекшее воспоминание — мягкий, туманный и бесконечно переслушиваемый. «Мелодии закручиваются внутрь и выходят за пределы зоны комфорта, но никогда не переступают своих. границ и не требуют излишнего внимания, которого не заслуживают. Найденные фрагменты, от начала до конца, складываются и встают на свои места почти без усилий. Удивительно, как ничто не кажется натянутым». — Drowned in Sound
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Marble - It's Immaterial (coloured) (0804297827575) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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