Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка
Практически до самого конца граф Баси сидел за фортепиано перед оркестром, который был его естественной средой обитания более полувека, вдохновляя музыку, которая определила само понятие «свингу». В этой коллекции, записанной чуть более чем за год до его смерти, Баси разделил выступления между большим оркестром и небольшим ансамблем. В последние пару десятилетий своей жизни Баси часто посещал студию Pablo с ансамблями, численность которых варьировалась от двух человек (пианист и Зут Симс) до октета, представленного здесь. В данном случае, небольшой состав сформировался из участников большого оркестра и включал в себя талантливого молодого трубача Боба Саммерса, а также опытного тромбониста Бути Вуда и саксофонистов Эрика Диксона и Криса Вудса. В большом или малом составе, Бэйси и гитарист Фредди Грин были сердцем ритма, поднимая звучание на редкий уровень свинга, который после их ухода уже никогда не повторится. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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