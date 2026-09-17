Top.Mail.Ru
Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Me And You
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Me And You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Softie, Moten Swing, She's Funny That Way, Right On, Right On, Me And You, Crip, Bridge Work, Easy Living
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка

Практически до самого конца граф Баси сидел за фортепиано перед оркестром, который был его естественной средой обитания более полувека, вдохновляя музыку, которая определила само понятие «свингу». В этой коллекции, записанной чуть более чем за год до его смерти, Баси разделил выступления между большим оркестром и небольшим ансамблем. В последние пару десятилетий своей жизни Баси часто посещал студию Pablo с ансамблями, численность которых варьировалась от двух человек (пианист и Зут Симс) до октета, представленного здесь. В данном случае, небольшой состав сформировался из участников большого оркестра и включал в себя талантливого молодого трубача Боба Саммерса, а также опытного тромбониста Бути Вуда и саксофонистов Эрика Диксона и Криса Вудса. В большом или малом составе, Бэйси и гитарист Фредди Грин были сердцем ритма, поднимая звучание на редкий уровень свинга, который после их ухода уже никогда не повторится. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Me And You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Softie, Moten Swing, She's Funny That Way, Right On, Right On, Me And You, Crip, Bridge Work, Easy Living
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Практически до самого конца граф Баси сидел за фортепиано перед оркестром, который был его естественной средой обитания более полувека, вдохновляя музыку, которая определила само понятие «свингу». В этой коллекции, записанной чуть более чем за год до его смерти, Баси разделил выступления между большим оркестром и небольшим ансамблем. В последние пару десятилетий своей жизни Баси часто посещал студию Pablo с ансамблями, численность которых варьировалась от двух человек (пианист и Зут Симс) до октета, представленного здесь. В данном случае, небольшой состав сформировался из участников большого оркестра и включал в себя талантливого молодого трубача Боба Саммерса, а также опытного тромбониста Бути Вуда и саксофонистов Эрика Диксона и Криса Вудса. В большом или малом составе, Бэйси и гитарист Фредди Грин были сердцем ритма, поднимая звучание на редкий уровень свинга, который после их ухода уже никогда не повторится. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - Me And You (Analogue) (0753088019319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...