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Gene Ammons - Boss Tenor (Analogue) (0753088718038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gene Ammons - Boss Tenor (Analogue) (0753088718038) виниловая пластинка

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Gene Ammons - Boss Tenor (Analogue) (0753088718038) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
Boss Tenor
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gene Ammons - Boss Tenor (Analogue) (0753088718038) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088718038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
Boss Tenor
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hittin' The Jug, Close Your Eyes, My Romance, Canadian Sunset, Blue Ammons, Confirmation, Savoy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gene Ammons - Boss Tenor (Analogue) (0753088718038) виниловая пластинка

На протяжении почти четверти века, начиная с 1950 года, тенор-саксофонист Джин Аммонс (1925-1974) был одной из самых ярких звезд на небосклоне Prestige Records. Будь то руководство или участие в джем-сейшенах Prestige, погружение в блюз и госпел с преобладанием органа, которые в 1950-х годах стали называть «соул-джазом», или глубокое погружение в душераздирающие баллады, Аммонс был многогранным мастером. А в 1960 году, возглавляя квинтет с безупречным пианистом Томми Фланаганом и пикантными конгами Рэя Барретто, он выпустил непревзойденный альбом Boss Tenor. От блюза, пронизывающего «Hittin' the Jug» и «Blue Ammons», до заразительного ритма стандартов «Close Your Eyes» и «Canadian Sunset», от утонченного свинга «Stompin' at the Savoy» до зажигательного бопа «Confirmation» и баллад «My Romance», исполняемых после закрытия клубов, у Boss Tenor найдется что-то для каждого, кто называет себя поклонником современного джаза.

Отзывы о товаре Gene Ammons - Boss Tenor (Analogue) (0753088718038) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088718038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
Boss Tenor
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hittin' The Jug, Close Your Eyes, My Romance, Canadian Sunset, Blue Ammons, Confirmation, Savoy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На протяжении почти четверти века, начиная с 1950 года, тенор-саксофонист Джин Аммонс (1925-1974) был одной из самых ярких звезд на небосклоне Prestige Records. Будь то руководство или участие в джем-сейшенах Prestige, погружение в блюз и госпел с преобладанием органа, которые в 1950-х годах стали называть «соул-джазом», или глубокое погружение в душераздирающие баллады, Аммонс был многогранным мастером. А в 1960 году, возглавляя квинтет с безупречным пианистом Томми Фланаганом и пикантными конгами Рэя Барретто, он выпустил непревзойденный альбом Boss Tenor. От блюза, пронизывающего «Hittin' the Jug» и «Blue Ammons», до заразительного ритма стандартов «Close Your Eyes» и «Canadian Sunset», от утонченного свинга «Stompin' at the Savoy» до зажигательного бопа «Confirmation» и баллад «My Romance», исполняемых после закрытия клубов, у Boss Tenor найдется что-то для каждого, кто называет себя поклонником современного джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gene Ammons - Boss Tenor (Analogue) (0753088718038) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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