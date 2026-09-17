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The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка

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The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 1
The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 2
The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 3
The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 4
The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Tremulant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 1
  • The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 2
  • The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 3
  • The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 4
  • The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
В наличии
Код товара: 750154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795602545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Tremulant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cut That City, Concertina, Eunuch Provocateur
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка

Американская прог-рок-группа The Mars Volta дебютировала на музыкальном рынке с EP "Tremulant", прежде чем выпустить свой первый студийный альбом "De-Loused in the Comatorium" в 2003 году Издание на виниле. С его тремя треками и 19 минутами, EP 2002 года "Tremulant" должен был многое сделать: определить амбиции и возможности группы, набросать безграничный горизонт для их будущих приключений.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795602545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Tremulant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cut That City, Concertina, Eunuch Provocateur
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американская прог-рок-группа The Mars Volta дебютировала на музыкальном рынке с EP "Tremulant", прежде чем выпустить свой первый студийный альбом "De-Loused in the Comatorium" в 2003 году Издание на виниле. С его тремя треками и 19 минутами, EP 2002 года "Tremulant" должен был многое сделать: определить амбиции и возможности группы, набросать безграничный горизонт для их будущих приключений.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Mars Volta - Tremulant (EP) (4250795602545) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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