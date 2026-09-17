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Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка

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Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 1
Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 2
Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 3
Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 4
Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 5
Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 1
  • Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 2
  • Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 3
  • Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 4
  • Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 5
  • Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
В наличии
Код товара: 750129
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538631173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Soul
Трек-лист
Breakin' Up Somebody's Home, I Got The Will, I'd Rather Go Blind, A Lover Is Forever, Damn Your Eyes, Tell Mama, Running And Hiding Blues, Something's Got A Hold On Me, Beware, Come To Mama, Medlt Last / Trust In Me / Sunday Kind Of Love, I Sing The Blues For You, Baby What You Want Me To Do (Encore)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка

«Etta James: The Montreux Years» — сборник, включающий записи концертов знаменитой американской певицы Этты Джеймс на джазовом фестивале в Монтрё в 1977, 1978, 1989, 1990 и 1993 годах. Охватывая три десятилетия, альбом отражает яркие моменты её феноменальной карьеры. Издание на 180 г виниле в гейтфолде Альбом «Etta James: The Montreux Years», 13 треков, представленных в превосходном качестве звука, — это сокровищница нестареющих классических произведений, мощных и захватывающих выступлений одной из величайших певиц всех времен.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538631173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Soul
Трек-лист
Breakin' Up Somebody's Home, I Got The Will, I'd Rather Go Blind, A Lover Is Forever, Damn Your Eyes, Tell Mama, Running And Hiding Blues, Something's Got A Hold On Me, Beware, Come To Mama, Medlt Last / Trust In Me / Sunday Kind Of Love, I Sing The Blues For You, Baby What You Want Me To Do (Encore)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Описание
«Etta James: The Montreux Years» — сборник, включающий записи концертов знаменитой американской певицы Этты Джеймс на джазовом фестивале в Монтрё в 1977, 1978, 1989, 1990 и 1993 годах. Охватывая три десятилетия, альбом отражает яркие моменты её феноменальной карьеры. Издание на 180 г виниле в гейтфолде Альбом «Etta James: The Montreux Years», 13 треков, представленных в превосходном качестве звука, — это сокровищница нестареющих классических произведений, мощных и захватывающих выступлений одной из величайших певиц всех времен.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Etta James - The Montreux Years (4050538631173) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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