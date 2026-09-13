Zz Top - Raw (That Little Ol Band From Texas Original Soundtrack) (Tangerine) (4050538795424) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Raw
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717956
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538795424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Raw
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Brown Sugar, Just Got Paid, Heard It On The X, La Grange, Tush, Thunderbird, I'm Bad, I'm Nationwide, Gimme All Your Lovin', Blue Jean Blues, Certified Blues, Tube Snake Boogie
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Zz Top - Raw (That Little Ol Band From Texas Original Soundtrack) (Tangerine) (4050538795424) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brown Sugar, Just Got Paid, Heard It On The X, La Grange, Tush, Thunderbird, I'm Bad, I'm Nationwide, Gimme All Your Lovin', Blue Jean Blues, Certified Blues, Tube Snake Boogie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538795424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Raw
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Brown Sugar, Just Got Paid, Heard It On The X, La Grange, Tush, Thunderbird, I'm Bad, I'm Nationwide, Gimme All Your Lovin', Blue Jean Blues, Certified Blues, Tube Snake Boogie
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brown Sugar, Just Got Paid, Heard It On The X, La Grange, Tush, Thunderbird, I'm Bad, I'm Nationwide, Gimme All Your Lovin', Blue Jean Blues, Certified Blues, Tube Snake Boogie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Zz Top - Raw (That Little Ol Band From Texas Original Soundtrack) (Tangerine) (4050538795424) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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