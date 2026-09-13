Avril Lavigne - Avril Lavigne (Light Blue) (0198028032612) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Avril Lavigne - Avril Lavigne (Light Blue) (0198028032612) виниловая пластинка
Avril Lavigne — пятый студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2013 году. Расширенное переиздание на виниле. На альбоме поп-звучание сочетается с мощными балладами, а также включает в себя электронную музыку, индастриал и панк-рок. В альбоме представлены два вокальных сотрудничества: с Чадом Крегером и Мэрилин Мэнсоном. Альбом дебютировал в топ-5 альбомных чартов США, Канады, Японии, Китая и многих других стран. С этого альбома было выпущено пять синглов, включая главный «Here's To Never Growing Up», которые стали успешными международными хитами. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также три бонус-трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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