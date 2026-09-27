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5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка

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5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка - фото 1
5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка - фото 2
5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Assault Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка - фото 1
  • 5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка - фото 2
  • 5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652354
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Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516090716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Assault Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Assault Attack, Rock You To The Ground, Dancer, Samurai, Desert Song, Broken Promises, Searching For A Reason, Ulcer
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) - это возможность оценить талант и мастерство легендарной рок-группы Майкла Шенкера. Альбом Assault Attack - picture disc является истинным шедевром в мире рок-музыки. Это великолепное издание на пластинке в формате пикчер-диск добавит эксклюзивности вашей коллекции. Купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) позволит вам окунуться в энергичный и мощный звук гитары Майкла Шенкера и испытать мощь и ярость его музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) и создать неповторимую атмосферу настоящего рок-концерта прямо у себя дома. Закройте глаза, наслаждайтесь звуками и почувствуйте, как музыка заполняет каждую клеточку вашего тела.

Отзывы о товаре 5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516090716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Assault Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Assault Attack, Rock You To The Ground, Dancer, Samurai, Desert Song, Broken Promises, Searching For A Reason, Ulcer
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) - это возможность оценить талант и мастерство легендарной рок-группы Майкла Шенкера. Альбом Assault Attack - picture disc является истинным шедевром в мире рок-музыки. Это великолепное издание на пластинке в формате пикчер-диск добавит эксклюзивности вашей коллекции. Купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) позволит вам окунуться в энергичный и мощный звук гитары Майкла Шенкера и испытать мощь и ярость его музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) и создать неповторимую атмосферу настоящего рок-концерта прямо у себя дома. Закройте глаза, наслаждайтесь звуками и почувствуйте, как музыка заполняет каждую клеточку вашего тела.
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