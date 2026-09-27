Описание товара 5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) - это возможность оценить талант и мастерство легендарной рок-группы Майкла Шенкера. Альбом Assault Attack - picture disc является истинным шедевром в мире рок-музыки. Это великолепное издание на пластинке в формате пикчер-диск добавит эксклюзивности вашей коллекции. Купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) позволит вам окунуться в энергичный и мощный звук гитары Майкла Шенкера и испытать мощь и ярость его музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Michael Schenker Group / Assault Attack - picture disc (1LP) и создать неповторимую атмосферу настоящего рок-концерта прямо у себя дома. Закройте глаза, наслаждайтесь звуками и почувствуйте, как музыка заполняет каждую клеточку вашего тела.