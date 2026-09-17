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The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка

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The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка - фото 1
The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
Failure Will Follow
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка - фото 1
  • The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
В наличии
Код товара: 750124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538876925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
Failure Will Follow
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pillar Of Salt (Feat. Dylan Walker), Bog Walker (Feat. Sam Sawyer), Basin Of Vows (Feat. Ethan Mccarthy)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка

Failure Will Follow — двенадцатый студийный альбом американской экстремальной метал-группы The Acacia Strain, выпущенный в 2023 году Лимитированное издание на виниле с гравировкой на четвертой стороне В 2023 году группа выпустила сразу два полноформатных альбома. Второй из них, "Failure Will Follow" тяготеет к более атмосферной, основанной на сладже, стороне группы, предлагая три эпических трека (общей продолжительностью более 40 минут) яростного дума. The Acacia Strain — американская металкор-группа, основанная в 2001 году и первоначально базировавшаяся в Чикопи, штат Массачусетс а теперь — в Олбани, штат Нью-Йорк. В 2002 году они записали и выпустили свой дебютный альбом ".And Life Is Very Long" на лейбле Devil's Head Records. Всего за время своего существования группа выпустила тринадцать полноформатных альбомов.

Отзывы о товаре The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538876925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
Failure Will Follow
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pillar Of Salt (Feat. Dylan Walker), Bog Walker (Feat. Sam Sawyer), Basin Of Vows (Feat. Ethan Mccarthy)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Failure Will Follow — двенадцатый студийный альбом американской экстремальной метал-группы The Acacia Strain, выпущенный в 2023 году Лимитированное издание на виниле с гравировкой на четвертой стороне В 2023 году группа выпустила сразу два полноформатных альбома. Второй из них, "Failure Will Follow" тяготеет к более атмосферной, основанной на сладже, стороне группы, предлагая три эпических трека (общей продолжительностью более 40 минут) яростного дума. The Acacia Strain — американская металкор-группа, основанная в 2001 году и первоначально базировавшаяся в Чикопи, штат Массачусетс а теперь — в Олбани, штат Нью-Йорк. В 2002 году они записали и выпустили свой дебютный альбом ".And Life Is Very Long" на лейбле Devil's Head Records. Всего за время своего существования группа выпустила тринадцать полноформатных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Acacia Strain - Failure Will Follow (4050538876925) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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