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Lightnin' Hopkins - Lightnin' (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lightnin' Hopkins - Lightnin' (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка

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Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка - фото 1
Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Lightnin'
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка - фото 1
  • Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lightnin' Hopkins - Lightnin' (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088101939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Lightnin'
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Automobile Blues, You Better Watch Yourself, Mean Old Frisco, Shinin' Moon, Come Back Baby, Thinkin' 'Bout An Old Friend, The Walkin' Blues, Back To New Orleans, Katie Mae, Down There Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
суперобложка Tip-On на толстом картоне
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lightnin' Hopkins - Lightnin' (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка

Виниловое переиздание альбома Lightnin' (The Blues Of Lightnin' Hopkins) от аудиофильского лейбла Analogue Productions (каталожный номер APRJ 1019), выпущенное в 2017 году, представляет собой премиальную ремастированную версию классической записи 1961 года. Этот релиз — настоящий подарок для ценителей бескомпромиссного аналогового звука. Оригинальный материал был записан легендарным инженером Руди Ван Гелдером в 1960 году для дочернего лейбла Prestige — Bluesville.Альбом раскрывает Лайтнина Хопкинса в интимной, непринужденной атмосфере: его сырой вокал и гитара звучат в минималистичном сопровождении баса (Леонард Гаскин) и барабанов (Белтон Эванс).

Отзывы о товаре Lightnin' Hopkins - Lightnin' (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088101939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Lightnin'
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Automobile Blues, You Better Watch Yourself, Mean Old Frisco, Shinin' Moon, Come Back Baby, Thinkin' 'Bout An Old Friend, The Walkin' Blues, Back To New Orleans, Katie Mae, Down There Baby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
суперобложка Tip-On на толстом картоне
Страна производитель
США
Описание
Виниловое переиздание альбома Lightnin' (The Blues Of Lightnin' Hopkins) от аудиофильского лейбла Analogue Productions (каталожный номер APRJ 1019), выпущенное в 2017 году, представляет собой премиальную ремастированную версию классической записи 1961 года. Этот релиз — настоящий подарок для ценителей бескомпромиссного аналогового звука. Оригинальный материал был записан легендарным инженером Руди Ван Гелдером в 1960 году для дочернего лейбла Prestige — Bluesville.Альбом раскрывает Лайтнина Хопкинса в интимной, непринужденной атмосфере: его сырой вокал и гитара звучат в минималистичном сопровождении баса (Леонард Гаскин) и барабанов (Белтон Эванс).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lightnin' Hopkins - Lightnin' (Analogue) (0753088101939) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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