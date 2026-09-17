Lightnin' Hopkins - Goin' Away (Analogue) (0753088107337) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Goin' Away
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 750066
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088107337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Goin' Away
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Wake Up Old Lady, Don't Embarrass Me, Baby, Stranger Here, Little Sister's Boogie, Goin' Away, You Better Stop Her, Business You'r Doin', I'm Wit' It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lightnin' Hopkins - Goin' Away (Analogue) (0753088107337) виниловая пластинка
Альбом «Goin' Away» легендарного блюзмена Лайтнина Хопкинса (Lightnin' Hopkins), переизданный аудиофильским лейблом Analogue Productions (в сотрудничестве с Prestige/Bluesville), представляет собой классический техасский блюз, записанный в редком для музыканта формате трио. Запись сессии состоялась 4 июня 1963 года в знаменитой студии инженера Руди Ван Гелдера (Rudy Van Gelder). В отличие от большинства сольных работ Хопкинса, здесь его сопровождает ритм-секция — бас-гитарист Леонард Гаскин и барабанщик Херби Ловелл. Музыканты мастерски подстраиваются под свободное чувство ритма Лайтнина, придавая его гитаре плотное звучание. Аудиофильское переиздание на тяжелом виниле высоко ценится за чистоту и объем аналогового звука.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088107337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Goin' Away
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Wake Up Old Lady, Don't Embarrass Me, Baby, Stranger Here, Little Sister's Boogie, Goin' Away, You Better Stop Her, Business You'r Doin', I'm Wit' It
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом «Goin' Away» легендарного блюзмена Лайтнина Хопкинса (Lightnin' Hopkins), переизданный аудиофильским лейблом Analogue Productions (в сотрудничестве с Prestige/Bluesville), представляет собой классический техасский блюз, записанный в редком для музыканта формате трио. Запись сессии состоялась 4 июня 1963 года в знаменитой студии инженера Руди Ван Гелдера (Rudy Van Gelder). В отличие от большинства сольных работ Хопкинса, здесь его сопровождает ритм-секция — бас-гитарист Леонард Гаскин и барабанщик Херби Ловелл. Музыканты мастерски подстраиваются под свободное чувство ритма Лайтнина, придавая его гитаре плотное звучание. Аудиофильское переиздание на тяжелом виниле высоко ценится за чистоту и объем аналогового звука.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lightnin' Hopkins - Goin' Away (Analogue) (0753088107337) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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