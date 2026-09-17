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John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка

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John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957084635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
India (Live At The Village Vanguard, New York/1961), Up 'Gainst The Wall, Impressions (Live At The Village Vanguard, New York/1961), After The Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка

В сборник Impressions вошли четыре запоминающихся выступления Джона Колтрейна, записанные в период с 1961 по 1963 год. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Записи для альбома «Impressions» 1963 года, выпущенного на лейбле Impulse! Records, были сделаны в период между серией знаковых релизов Колтрейна в 1961 и 1963 годах, во время выступления в Village Vanguard и двух отдельных сессий в студии Руди Ван Гелдера. Они демонстрируют классический квартет Джона Колтрейна, иногда дополненный приглашенными музыкантами, на пике его творческого расцвета и документируют быстро развивающийся модальный язык ансамбля. Альбом представляет собой лаконичный и важный портрет Джона Колтрейна, а расширенные концертные записи «India» и 15-минутная заглавная композиция, в частности, иллюстрируют растущее стремление к продолжительным импровизациям с расширенными гармониями, ритмическим взаимодействием и экспериментальным балансом.

Отзывы о товаре John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957084635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
India (Live At The Village Vanguard, New York/1961), Up 'Gainst The Wall, Impressions (Live At The Village Vanguard, New York/1961), After The Rain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
В сборник Impressions вошли четыре запоминающихся выступления Джона Колтрейна, записанные в период с 1961 по 1963 год. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Записи для альбома «Impressions» 1963 года, выпущенного на лейбле Impulse! Records, были сделаны в период между серией знаковых релизов Колтрейна в 1961 и 1963 годах, во время выступления в Village Vanguard и двух отдельных сессий в студии Руди Ван Гелдера. Они демонстрируют классический квартет Джона Колтрейна, иногда дополненный приглашенными музыкантами, на пике его творческого расцвета и документируют быстро развивающийся модальный язык ансамбля. Альбом представляет собой лаконичный и важный портрет Джона Колтрейна, а расширенные концертные записи «India» и 15-минутная заглавная композиция, в частности, иллюстрируют растущее стремление к продолжительным импровизациям с расширенными гармониями, ритмическим взаимодействием и экспериментальным балансом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Impressions (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084635) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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