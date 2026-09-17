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Nelly Furtado - Loose (0602458167078) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nelly Furtado - Loose (0602458167078) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Loose
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nelly Furtado - Loose (0602458167078) виниловая пластинка - фото 1
  • Nelly Furtado - Loose (0602458167078) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nelly Furtado - Loose (0602458167078) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602458167078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Loose
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Afraid, Maneater, Promiscuous, Glow, Showtime, No Hay Igual, Te Busque, Say It Right, Do It, In God's Hands, Wait For You, All Good Things (Come To An End), Te Busque (Spanish Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nelly Furtado - Loose (0602458167078) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Nelly Furtado / Loose - это возможность ощутить всю энергию и страсть музыки талантливой артистки Нелли Фуртадо. Альбом "Loose" - это потрясающая смесь поп, R&B и латиноамериканской музыки, которая проникает в душу и заставляет двигаться в ритме. С каждой композицией на виниловой пластинке вы окунетесь в мир волнующих мелодий и глубоких лирических текстов. Голос Нелли Фуртадо транслирует эмоции и передает истории, которые близки каждому из нас. Виниловые пластинки являются символом классического звука и настоящего аудиофильского опыта. Они позволяют насладиться музыкой с ее настоящим качеством и теплотой звучания. Эта виниловая пластинка станет настоящим сокровищем для коллекционеров и поклонников творчества Нелли Фуртадо. Она представляет собой не только отличное аудио, но и замечательный предмет декора, который можно добавить в вашу коллекцию виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и ощутить магию музыки, воплощенную в этом замечательном альбоме. Ваша коллекция пластинок станет еще более разнообразной и интересной с этим потрясающим выпуском.

Отзывы о товаре Nelly Furtado - Loose (0602458167078) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602458167078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Loose
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Afraid, Maneater, Promiscuous, Glow, Showtime, No Hay Igual, Te Busque, Say It Right, Do It, In God's Hands, Wait For You, All Good Things (Come To An End), Te Busque (Spanish Version)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Nelly Furtado / Loose - это возможность ощутить всю энергию и страсть музыки талантливой артистки Нелли Фуртадо. Альбом "Loose" - это потрясающая смесь поп, R&B и латиноамериканской музыки, которая проникает в душу и заставляет двигаться в ритме. С каждой композицией на виниловой пластинке вы окунетесь в мир волнующих мелодий и глубоких лирических текстов. Голос Нелли Фуртадо транслирует эмоции и передает истории, которые близки каждому из нас. Виниловые пластинки являются символом классического звука и настоящего аудиофильского опыта. Они позволяют насладиться музыкой с ее настоящим качеством и теплотой звучания. Эта виниловая пластинка станет настоящим сокровищем для коллекционеров и поклонников творчества Нелли Фуртадо. Она представляет собой не только отличное аудио, но и замечательный предмет декора, который можно добавить в вашу коллекцию виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и ощутить магию музыки, воплощенную в этом замечательном альбоме. Ваша коллекция пластинок станет еще более разнообразной и интересной с этим потрясающим выпуском.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nelly Furtado - Loose (0602458167078) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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