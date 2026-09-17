Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hometime
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 749969
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297512588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hometime
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yesterday’s Flame, Should I Feel That It’s Over, More, Hometime, Mary, Don’t Keep Me Waiting, Say It, Ski, If You Don’t Come Back To Me, Do You Ever Wonder, The Train I Ride, You Don’t Have To Go
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка
GoodTimes № 4/02: «Мойет в очередной раз доказывает, что он лучший белый певец пост-блюзовой эпохи, которому не нужна вокальная показуха».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297512588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hometime
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yesterday’s Flame, Should I Feel That It’s Over, More, Hometime, Mary, Don’t Keep Me Waiting, Say It, Ski, If You Don’t Come Back To Me, Do You Ever Wonder, The Train I Ride, You Don’t Have To Go
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
GoodTimes № 4/02: «Мойет в очередной раз доказывает, что он лучший белый певец пост-блюзовой эпохи, которому не нужна вокальная показуха».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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