Mylene Farmer - Nevermore (0196588343117) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Nevermore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 749935
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8 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0196588343117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Nevermore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Prologue, Du Temps, Peut-?tre Toi, Libertine, Optimistique-moi, ? Tout Jamais, C'est Une Belle Journ?e, Paysages Glac?s (Intro Tristana), Tristana, Remember (Medley), Rayon Vert, R?ver, L'autre, Que L'aube Est Belle, Sans Contrefa?on, Oui mais... non, Que je devienne, Xxl, R?ve Interdit (Intro D?senchant?e), D?senchant?e, Rallumer Les ?toiles, ?pilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mylene Farmer - Nevermore (0196588343117) виниловая пластинка
Концертный альбом Nevermore — это кульминация самой крупной в истории Франции стадионной турне, укрепляющая статус Милен Фармер как уникального живого артиста. Это издание — обязательное приобретение как для фанатов, так и для коллекционеров качественного live-звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0196588343117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Nevermore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Prologue, Du Temps, Peut-?tre Toi, Libertine, Optimistique-moi, ? Tout Jamais, C'est Une Belle Journ?e, Paysages Glac?s (Intro Tristana), Tristana, Remember (Medley), Rayon Vert, R?ver, L'autre, Que L'aube Est Belle, Sans Contrefa?on, Oui mais... non, Que je devienne, Xxl, R?ve Interdit (Intro D?senchant?e), D?senchant?e, Rallumer Les ?toiles, ?pilogue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Концертный альбом Nevermore — это кульминация самой крупной в истории Франции стадионной турне, укрепляющая статус Милен Фармер как уникального живого артиста. Это издание — обязательное приобретение как для фанатов, так и для коллекционеров качественного live-звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mylene Farmer - Nevermore (0196588343117) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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