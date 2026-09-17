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Nectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nectar Woode
Альбом (сингл)
Naturally
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка - фото 1
  • Nectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
В наличии
Код товара: 749924
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584453811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nectar Woode
Альбом (сингл)
Naturally
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Lights Off (сингл вышел в 2026 году), Roses in the Dark, Naturally (заглавный трек, финал истории о самопринятии), Stick Fight (сингл), Rivers End, Plasticine, Talk to me Summer, Wine into Water, Message to London
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка

Naturally — это дебютный микстейп британской соул-певицы и продюсера Нектар Вуд Издание на виниле Восходящая звезда соул-музыки Нектар Вуд анонсирует свой новый сингл «Naturally», который также станет заглавным треком ее предстоящего микстейпа, выходящего этим летом. После успеха ее хита «Lights Off», попавшего в список самых горячих треков BBC Radio 1 в январе, «Naturally» дает еще один взгляд на предстоящий девятитрековый проект Nectar, релиз которого запланирован на июнь. Продолжая и без того блестящий год для восходящей звезды, от участия в специальном выступлении на церемонии BRITs Week вместе с Оливией Дин в начале этого года до аншлагового первого концерта ее предстоящего сольного тура, Nectar готовится раскрыть еще более глубокий уровень своего мастерства с альбомом «Naturally».

Отзывы о товаре Nectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584453811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nectar Woode
Альбом (сингл)
Naturally
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Lights Off (сингл вышел в 2026 году), Roses in the Dark, Naturally (заглавный трек, финал истории о самопринятии), Stick Fight (сингл), Rivers End, Plasticine, Talk to me Summer, Wine into Water, Message to London
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Naturally — это дебютный микстейп британской соул-певицы и продюсера Нектар Вуд Издание на виниле Восходящая звезда соул-музыки Нектар Вуд анонсирует свой новый сингл «Naturally», который также станет заглавным треком ее предстоящего микстейпа, выходящего этим летом. После успеха ее хита «Lights Off», попавшего в список самых горячих треков BBC Radio 1 в январе, «Naturally» дает еще один взгляд на предстоящий девятитрековый проект Nectar, релиз которого запланирован на июнь. Продолжая и без того блестящий год для восходящей звезды, от участия в специальном выступлении на церемонии BRITs Week вместе с Оливией Дин в начале этого года до аншлагового первого концерта ее предстоящего сольного тура, Nectar готовится раскрыть еще более глубокий уровень своего мастерства с альбомом «Naturally».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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