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Jeff Buckley - Live A L'Olympia (0199584145013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jeff Buckley - Live A L'Olympia (0199584145013) виниловая пластинка

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Jeff Buckley - Live A L&#039;Olympia (0199584145013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Live A L'Olympia
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Buckley - Live A L&#039;Olympia (0199584145013) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Buckley - Live A L&#039;Olympia (0199584145013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
В наличии
Код товара: 749922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jeff Buckley - Live A L'Olympia (0199584145013) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584145013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Live A L'Olympia
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Lover, You Should’ve Come Over, Dream Brother, Eternal Life, Kick Out the Jams, Lilac Wine, Grace, That’s All I Ask, Kashmir (Led Zeppelin Parody), Je ne connais pas la fin, Hallelujah, What Will You Say (Live at Classic Festival)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Buckley - Live A L'Olympia (0199584145013) виниловая пластинка

Этот концертный альбом запечатлел выступление Джеффа Бакли и его группы в Париже 6 и 7 июля 1995 года во время его европейского турне в поддержку альбома Grace. Первоначально выпущенный в 2001 году, этот альбом впервые выходит на виниле специально для RSD 2026 Запись проходила в легендарном зале «Олимпия», где Бакли перед восторженной французской публикой исполнил половину песен со своего любимого дебютного альбома (включая такие хиты, как «Lover, You Should Have Come Over» и «Hallelujah»), а также каверы на самые разные песни, от «Kick Out The Jams» группы MC5 до пародии на Led Zeppelin и песен, прославившихся благодаря Нине Симон и Эдит Пиаф. Кроме того, альбом включает в себя ещё одно концертное выступление Бакли и Алима Касимова в соревновательном дуэте каввали с фестиваля духовной музыки, также записанное в том же году во Франции.

Отзывы о товаре Jeff Buckley - Live A L'Olympia (0199584145013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584145013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Live A L'Olympia
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Lover, You Should’ve Come Over, Dream Brother, Eternal Life, Kick Out the Jams, Lilac Wine, Grace, That’s All I Ask, Kashmir (Led Zeppelin Parody), Je ne connais pas la fin, Hallelujah, What Will You Say (Live at Classic Festival)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот концертный альбом запечатлел выступление Джеффа Бакли и его группы в Париже 6 и 7 июля 1995 года во время его европейского турне в поддержку альбома Grace. Первоначально выпущенный в 2001 году, этот альбом впервые выходит на виниле специально для RSD 2026 Запись проходила в легендарном зале «Олимпия», где Бакли перед восторженной французской публикой исполнил половину песен со своего любимого дебютного альбома (включая такие хиты, как «Lover, You Should Have Come Over» и «Hallelujah»), а также каверы на самые разные песни, от «Kick Out The Jams» группы MC5 до пародии на Led Zeppelin и песен, прославившихся благодаря Нине Симон и Эдит Пиаф. Кроме того, альбом включает в себя ещё одно концертное выступление Бакли и Алима Касимова в соревновательном дуэте каввали с фестиваля духовной музыки, также записанное в том же году во Франции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Buckley - Live A L'Olympia (0199584145013) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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