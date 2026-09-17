OST - Seven (Howard Shore) (coloured) (0850078789143) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Seven
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 749844
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 630 руб.
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789143]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Seven
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Last Seven Days, Gluttony, Linoleum, Somerset, Greed, Mrs. Mills, HeMe, Sloth, Library, John Doe, Apartment #604, Lust, Pride, The Wire, Envy, Wrath
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Seven (Howard Shore) (coloured) (0850078789143) виниловая пластинка
Музыка Говарда Шора к фильму Дэвида Финчера «Se7en» Роскошное издание на цветном виниле в гейтфолде, включает арт-принт размером 11x11 дюймов «Se7en» — мрачный неонуарный фильм 1995 года режиссёра Дэвида Финчера с Брэдом Питтом, Морганом Фрименом, Гвинет Пэлтроу и Кевином Спейси в главных ролях. Музыка выдающегося композитора Говарда Шора придаёт фильму мрачный и зловещий оттенок. Мрачные симфонические оркестровки подчёркивают ужасающие образы Финчера, создавая непрекращающееся напряжение на протяжении всего фильма. Глубокие, звучные духовые и высокие, жуткие струнные Шора всё глубже погружают слушателя в жестокий и хаотичный мир «Семи».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789143]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Seven
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Last Seven Days, Gluttony, Linoleum, Somerset, Greed, Mrs. Mills, HeMe, Sloth, Library, John Doe, Apartment #604, Lust, Pride, The Wire, Envy, Wrath
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Музыка Говарда Шора к фильму Дэвида Финчера «Se7en» Роскошное издание на цветном виниле в гейтфолде, включает арт-принт размером 11x11 дюймов «Se7en» — мрачный неонуарный фильм 1995 года режиссёра Дэвида Финчера с Брэдом Питтом, Морганом Фрименом, Гвинет Пэлтроу и Кевином Спейси в главных ролях. Музыка выдающегося композитора Говарда Шора придаёт фильму мрачный и зловещий оттенок. Мрачные симфонические оркестровки подчёркивают ужасающие образы Финчера, создавая непрекращающееся напряжение на протяжении всего фильма. Глубокие, звучные духовые и высокие, жуткие струнные Шора всё глубже погружают слушателя в жестокий и хаотичный мир «Семи».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Seven (Howard Shore) (coloured) (0850078789143) виниловая пластинка - купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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