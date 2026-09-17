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Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка

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Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка - фото 1
Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка - фото 2
Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Akusmi
Альбом (сингл)
Lines
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка - фото 1
  • Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка - фото 2
  • Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
В наличии
Код товара: 749769
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804187053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Akusmi
Альбом (сингл)
Lines
Жанр
Jazz
Трек-лист
Secant, Oblique, Parallel, Tangent, Longing For Tomorrow (Brandt Brauer Frick Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка

Лондонский композитор, мультиинструменталист и продюсер Акусми, выступающий под лейблом Repress 2026, анонсирует «Lines» — захватывающую новую коллекцию работ, созданную из желания продолжить линию, начатую в получившем признание дебютном альбоме «Fleeting Future», — в поисках новых форм.

Отзывы о товаре Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804187053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Akusmi
Альбом (сингл)
Lines
Жанр
Jazz
Трек-лист
Secant, Oblique, Parallel, Tangent, Longing For Tomorrow (Brandt Brauer Frick Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лондонский композитор, мультиинструменталист и продюсер Акусми, выступающий под лейблом Repress 2026, анонсирует «Lines» — захватывающую новую коллекцию работ, созданную из желания продолжить линию, начатую в получившем признание дебютном альбоме «Fleeting Future», — в поисках новых форм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Akusmi - Lines (EP) (4251804187053) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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