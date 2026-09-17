Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка
Назовите это душевным дрим-попом, прото-трип-хопом или даунтемпо-джазом — «Tender Rain» — это продолжение успешного альбома «This Is», и он продолжает демонстрировать неповторимую звуковую магию Ghia. На этом релизе группа представляет подборку ранее не издававшихся вокальных песен наряду с инструментальными композициями, объединенных их фирменной расслабленной и почти медитативной атмосферой. Большинство записей датируются началом 1990-х годов, а ранние демо-версии «New Love» и «Teardrops in Your Eyes» могут относиться к концу 1980-х. Альбом открывается заглавным треком «Tender Rain», где плавные вокальные джазовые гармонии органично сочетаются с элементами соул-попа. Первоначально трек вышел только на CD в 1993 году на небольшом лейбле Mikado, которым руководил известный немецкий гитарист Улли Бёгерсхаузен. Группа вспоминает, что композиция была предварительно записана с использованием MIDI-оборудования и 16-дорожечного магнитофона Tascam, а затем завершена в студии с участием легендарного барабанщика Микки Стикдорна (Carsten Bohn's Bandstand, Cyklus, Elephant, Lake), перкуссии Коринны Людзувайт и финального штриха — замечательного вокала Лизы Ом. В то время группа Mikado также искала инструментальный материал для радио и синхронизации. Они выбрали трек «Tropfstein» для сборника на CD и запросили ещё несколько композиций. В ответ, как вспоминает Франк Саймон, специально для этого проекта была написана композиция «und recken ihre schlanken Glieder» (примерно переводится как «и растягивая свои тонкие конечности»). Оба трека появились на ныне редком сборнике Mikado на CD под псевдонимом z. Zt., сокращение от «zur Zeit» («в настоящее время» или «в эти дни»).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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