Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка
Альбом «The New Backwards» был задуман Питером «Слизи» Кристоферсоном в 2007 году как переработка отдельных треков, которые, казалось, не сочетались с материалом, выбранным им для более мрачного альбома «Ape of Naples» 2005 года, первого посмертного релиза COIL, своего рода реквиема и прощания с его недавно скончавшимся партнером Джоном Балансом. Значительно отличающийся от своего предшественника, этот альбом включает в себя блестяще хаотичный и невероятно ритмичный материал из оригинальных сессий для альбома, работа над которым началась еще в 1993 году и который изначально задумывался как продолжение «Love's Secret Domain». Эти песни так же разнообразны и дики, как и места их происхождения: отчасти они родились в бывшем доме Шэрон Тейт в Голливудских холмах, в штаб-квартире Nine Inch Nails в Новом Орлеане и в лондонском клубе Swanyard, а затем были переработаны и реструктурированы с помощью давнего друга. Дэнни Хайд в Таиланде создал эту коллекцию, обладающую уникальным звучанием и атмосферой, не встречающейся ни на одном другом релизе COIL. К моменту выхода альбома «AYOR» и «Backwards» уже стали любимыми треками на безумных живых выступлениях COIL. Некоторые другие треки просочились только в демо-версиях и здесь представлены в обновленном и отполированном виде, как и задумывали Кристоферсон и Хайд. Интересно также отметить вокальный вклад Balance. Хотя на альбомах, выпущенных COIL в то время («Black Light District» и «ElpH»), его голос практически отсутствует, его вокальные партии и тексты песен здесь, пожалуй, больше напоминают предыдущую эпоху «Love's Secret Domain», особенно в этом отношении примечателен эпический трек «Copacaballa». «The New Backwards» фактически стал последним официальным студийным релизом COIL с новым материалом, выпущенным при жизни Питера, и здесь он впервые представлен под полным руководством Дэнни Хайда. Соавтор. Потрясающая обложка использует фрагмент картины художника Иэна Джонстона «Кубический ворон», лицензированный у наследников Иэна Джонстона.
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