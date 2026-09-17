Nirvana - Live At The Paramount (coloured) (0602577329517) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 749706
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602577329517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, Aneurysm, Drain You, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Breed, Sliver, Love Buzz, Lithium, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Rape Me, Territorial Pissings, Endless, Nameless
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nirvana - Live At The Paramount (coloured) (0602577329517) виниловая пластинка
Включает запись живого выступления Nirvana в Paramount Theatre в Сиэтле 31 октября 1991 года. Запись была сделана через пять недель после выхода их прорывного альбома Nevermind. Двойной виниловый релиз выполнен на 180-граммовом прозрачном оранжевом виниле и включает в себя постер размером 12 x 24 дюйма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602577329517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, Aneurysm, Drain You, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Breed, Sliver, Love Buzz, Lithium, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Rape Me, Territorial Pissings, Endless, Nameless
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Включает запись живого выступления Nirvana в Paramount Theatre в Сиэтле 31 октября 1991 года. Запись была сделана через пять недель после выхода их прорывного альбома Nevermind. Двойной виниловый релиз выполнен на 180-граммовом прозрачном оранжевом виниле и включает в себя постер размером 12 x 24 дюйма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Nirvana - Live At The Paramount (coloured) (0602577329517) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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